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Rusya'nın en etkili uçağı Su-35

Rusya'nın 4. nesil hayalet avcı uçağı Su-35'in Batılı tüm muadillerinden daha üstün niteliklere sahip olduğunu belirten National Interest (NI), Su-35'in ABD'nin 5. nesil savaş uçakları F-22 ve F-35'le eşit koşullarda mücadele etme kabiliyetinin henüz anlaşılmadığını yazdı

07 Ağustos 2018 Salı 19:28
Rusya'nın en etkili uçağı Su-35

NI muhabiri Sebastien Roblin, Su-35'leri ABD savaş uçaklarıyla kıyasladığı yazısında 'Su-35: ABD Hava Kuvvetleri'nin korkması gereken uçak' ifadesinin bulunduğu bir başlık kullandı. Su-35'in yüksek manevra kabiliyetinin bu uçağı emsalsiz bir savaş uçağı yaptığını kaydeden Roblin, AL-41F1S tipi turbo motor sayesinde Su-35'in çok yüksek irtifadan saldırı düzenleyebildiğini, en zor manevraları gerçekleştirebildiğini ve düşman füzelerinden kolayca kaçabildiğini vurguladı.

Su-35'in 'havadan havaya' K-77M füzesi taşıyabildiğine, İrbis-E radarı kullandığına ve OLS-35 yer belirleme sistemiyle donatıldığına dikkat çeken Roblin, bu sayede Su-35'in başta ABD'ye ait F-15, 'Eurofighter' ve 'Rafale' olmak üzere tüm 4. nesil Batılı muadillerini geride bıraktığını ifade etti.

Bununla birlikte Roblin, tüm bu özelliklerin Su-35'e ABD'nin 5. nesil görünmez F-22 ve F-15 savaş uçaklarıyla mücadele yardımcı olmayacağının altını çizdi. Zira Roblin'e göre F-22 ve F-15, Su-35'i 160 kilometre mesafeden tespit ederek füze saldırısı düzenleyebilir.
HABER MERKEZİ

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