Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92791
ALTIN
253.083
DOLAR
6.5919
STERLİN
8.4915
EURO
7.6649

Rusya: Nusra Cephesi'ni vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus uçaklarının Salı günü İdlib operasyonu kapsamında Nusra Cephesi'ne ait yerleri vurduğunu açıkladı

05 Eylül 2018 Çarşamba 17:15
Rusya: Nusra Cephesi'ni vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor, gazetecilere Rus uçaklarının Suriye'nin İdlib ilinde yaptığı bombardımana ilişkin açıklamalarda bulundu. Rus savaş uçaklarının Salı günü Nusra Cephesi'ne ait atölyeleri bombaladığını bildiren Konaşenkov, "İki çok fonksiyonlu avcı bombardıman Su-34 uçağı gerçekleştirdiği atışlarla Nusra Cephesi'ne ait insansız hava araçlarının (İHA) yapıldığı ve İHA'lar için bombaların saklandığı atölye yok edildi" ifadelerini kullandı. Konaşenkov, daha sonra Su-35 tipi savaş uçağının, uçaksavar sistemlerinin olduğu bir depoyu vurduğunu söyledi. 

Operasyona 4 uçak katıldı

Aynı gün Hımeymim Üssü'nden kalkan toplam 4 Rus savaş uçağının bombardıman gerçekleştirdiğini aktaran Konaşenkov, bu operasyonlarda Hama ile Halep şehirleri ve Hımeymim Rus askeri hava üssüne saldırmak için İHA gönderilen yerlerin hedef alındığını belirtti.

Konaşenkov, bombardımanların yerleşim yerleri dışında ve disiplinli bir şekilde yapıldığını savundu. Rus savaş uçaklarının Salı günü Suriye'de İdlib'in batısındaki Cisir eş Suğur, Bisenkul, Gani, İnneb, Sırmaniyye, Kefeyedin ve Canudiyye bölgelerinde Hama'nın kuzeyindeki Zeyzun bölgelerinde bazı sivil yerleşim birimlerini bombaladığı bildirilmişti.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dağlar Mehmetçik‘e emanet
Dağlar Mehmetçik‘e emanet
ABD ekonomik krizin babasıyla karşılaşacak
ABD ekonomik krizin babasıyla karşılaşacak
Gözler bu zirvede
Gözler bu zirvede
Mevsimlik işçiler ailelerine hasret
Mevsimlik işçiler ailelerine hasret
'Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan, tutuklu yargılansın'
'Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan, tutuklu yargılansın'
Rumlar benzin almak için KKTC'ye akın ediyor
Rumlar benzin almak için KKTC'ye akın ediyor
En fazla göçü Irak'tan alıyoruz
En fazla göçü Irak'tan alıyoruz
İlaçta zamlar yolda
İlaçta zamlar yolda
Kasaplar şarbon riski altında
Kasaplar şarbon riski altında
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim