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Rusya, Türk gemicilere ceza yağdırmış

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Türkiye-Rusya krizi sonrasında, Türk gemi adamlarının Rusya limanlarında yaşadığı sorunları TBMM gündemine taşıdı

10 Eylül 2017 Pazar 19:48
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Rusya, Türk gemicilere ceza yağdırmış

Gürer, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından cevaplanması istemiyle yönelttiği soru önergesinde, “Bakanlığınızca gemi adamları ve gemilerle ilgili istatistiki bilgiler hazırlanmakta mıdır? Hazırlanıyor ise 2016 yılı ile ilgili veriler nedir? Rus limanlarında Türkiye-Rusya krizi sonrasında, normalleşme sürecine kadar Türk personelin gemi adamı cüzdanına kişi başı kesilen toplam ceza ne kadar olmuştur?” şeklindeki soruların cevaplanmasını istedi.

Bakanlıkları tarafından gemi adamlarına verilen cüzdanların 48 sayfadan 62 sayfaya yükseltildiğini belirten Bakan Arslan, “Türkiye-Rusya krizi sonrasında, Rusya tarafından bu gemi adamı cüzdanları tanınmamıştır. Bakanlığımızca Rusya'ya yazılı bildirimden bulunulmasına rağmen, bu cüzdana sahip gemi adamlarına Rusya tarafından 80-100 ABD Doları arası ceza uygulanmış, bu cezayı armatör firmalar ödemiştir. Rusya ile ilişkilerin normalleşmeye başlamasından sonra, bu cezalar kesilmemeye başlanmıştır” dedi. HABER MERKEZİ

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