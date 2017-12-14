Rusya, Türkiye'den üs isteyebilir

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyaretinde S-400 füzelerinin tedariki konusunda önemli mesafe kat edildi.
Rus savunma şirketi Rostech'in başkanı Çemezov, S-400'lerin kurulumu öncesi Türkiye ile askeri-teknik işbirliği anlaşmasının imzalanacağını açıkladı. Bu anlaşmaya göre Rusya, füzelerin teslimatından önce Türkiye'den üs talep edebilir.
Rusya savunma şirketi Rostech’in başkanı Sergey Çemezov S-400 savunma sisteminin kurulmasından önce Türkiye ile askeri-teknik işbirliği anlaşmasının imzalanacağı açıklandı.
Askeri-teknik işbirliği anlaşmasına göre Rusya S-400’lerin teslimatından önce Türkiye’de askerini konuşlandıracağı üs talep edebilir.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ankara ziyaretinde, S-400 orta-yüksek irtifa hava savunma sisteminin tedariki konusunda önemli mesafe kat edildi.
Rusya, toplam 4 bataryayı Türkiye’ye hemen vermeye hazır ve istekli çünkü Rusya Kırım-Karadeniz- Türkiye-Suriye aksında hava güvenliği sağlamayı, Ortadoğu ve Suriye’deki entegre stratejisini güçlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye açısından S-400’lerin üstleneceği misyon daha acil ve kritik.
Türkiye, S-400’lerle ABD/ CENTCOM’un, YPG ile birlikte Suriye’deki operasyonlarını kesmeyi, terörle mücadelesinde ABD’nin TSK’ya havadan yapabileceği blokajı, sinyal ve elektronik harp yoluyla buradan gelecek dolaylı tehdidi önlemeyi amaçlıyor.
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neden birinden kurtulmaya calisirken baska birisine baglanmaya calisiyoruz anlamis degilim
ne amerika ne rusya
tam bagimsiz bir türkiye demeyi ögrenmeliyiz