Rusya ve Türkiye'den ABD'ye uyarı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bir haftayı aşkın süredir gösterilere sahne olan İran konusunda ABD'yi uyardı.

Ryabkov,İran İslam Cumhuriyeti'nin içişlerine müdahale yönünde herhangi bir girişime karşı ABD'yi uyardıklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran'da yaşanan şiddet olaylarını görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yapacaklarını açıklayan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i de eleştirdi.

Ryabkov, "BM Güvenlik Konseyi'nin bu hususta bir rolü olmadığını ve İran'ın içişlerinin konseyi ilgilendirmediğini düşündüklerini" söyleyerek, Haley'in çağrısını "zararlı ve yıkıcı" olarak nitelendirdi.

Ryabkov ayrıca, "İran'da gerçekte olan biteni çarpıtmaya yönelik çabalara karşın, komşumuz ve dostumuzun mevcut sorunları aşacağından eminim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da isim vermeden İran konusunda ABD'yi eleştirdi.

"Birileri dışarıdan İran'ı karıştırmaya çalışıyorsa bunun ancak ters tepeceğini" söyleyen Kalın, "Dışarıdan yapılan açıklamalarla, atılan twitlerle İran toplumunun barışını, huzurunu bozmaya yönelik müdahaleleri kabul etmediğimizi bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz" dedi. A

BD Başkanı Trump hem ABD Başkanlık hesabından hem de şahsi Twitter hesabından İran'daki protestoları desteklediğini ifade ettiği çok sayıda paylaşımda bulunmuştu.

İran'da ekonomik sıkıntılara karşı başlatılan gösteriler geçtiğimiz hafta perşembe günü muhafazakarların kalesi olarak bilinen Meşhed kentinde patlak verdi. Sonlandırmak için İran Devrim Muhafızları'nın devreye girdiği gösterilerde 21 kişi hayatını kaybetti.

BMGK'da İran gündemli toplantı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran'da devam eden protestolar üzerine Toplanıyor.

ABD toplantıda İran'da devam eden protestoları gündeme getirmek istiyor ancak Washington yönetimini İran'ın iç işlerine karışmakla suçlayan Rusya, toplantıda İran'daki gelişmelerin görüşülmesi için konseyden oylama talep edebilir.

İran'daki gelişmelerin görüşülmesi için oylama talep edilmesi durumunda ise konseyin 15 üyesinden 9'unun onayı gerekiyor.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BMGK'ye acil toplanma çağrısı yapacaklarını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise "Yozlaşmış olan hükümetlerini geri almak için çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde ABD'den büyük destek göreceksiniz." açıklamasını yapmıştı.

İran, ülkede devam eden protestolarla ilgili olarak içişlerine karışmakla suçladığı ABD'yi BM'ye şikayet etmiş, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Gholamali Khoshroo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK'ye gönderdiği mektupta, "ABD hükümeti gösterilere destek verme bahanesiyle anlamsız bir şekilde İran'ın içişlerine müdahale eylemlerini artırdı. ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı , çok sayıda saçma tweet ile İranlıları tahrik edici eylemlere teşvik etti." ifadelerini kullanmıştı.