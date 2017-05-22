Rusya ve Türkiye'den kısıtlamaları kaldıran imza

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen KEİ 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi kapsamında Erdoğan, ülke temsilcilerini karşıladı. Daha sonra aile fotoğrafı çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yaptığı açılış konuşmasında, "(Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü) Bugün bize, 'Bu örgütün en büyük başarısı nedir?' diye sorsalar, 'Dünyanın en zor coğrafyalarından birinde bölge ülkelerini aynı masa çevresinde ve ortak paydalar etrafında bir araya getirebilme becerisidir' derim. Bölge ülkeleri arasında elbette birtakım siyasi, hatta askeri sorunlar olabilir. Biz, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nü bu sorunlardan ne kadar uzakta tutabilirsek, o denli verimli çalışmasını sağlayabiliriz. Daha da ileri gidip örgütü bu sorunların çözümünde etkin bir araç haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun için kısır siyasi tartışmalara girmeden, farklılıklarımız değil, müştereklerimiz üzerinde yoğunlaşarak çalışmalarımızı yürütmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den destek

Türkiye'nin Karadeniz bölgesinin huzuru ve refahını sağlamak için bundan sonra yapılacak çalışmaları desteklemeye devam edeceğine işaret eden Erdoğan, "Bölgemizin geleceği için ihtiyaç duyulan siyasi, ekonomik, insani tüm projelerin hayata geçirilmesi konusunda üzerimize düşenleri yapmaya hazırız" dedi.

Ticaretin ve yatırımların sağlıklı zeminde yürüyebilmesinin temel şartının huzur ve istikrar olduğunu belirten Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz hassas Karadeniz coğrafyasının barış, istikrar ve refah içinde kalkınması hepimizin ortak amacı olmalıdır. Yılbaşından beri dönem başkanlığını yürüttüğümüz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü içinde tüm üye devletlere karşı adil, tarafsız ve dengeli olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Zirveye, Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de katıldı.

Türkiye ve Rusya kısıtlamaları kaldırıyor

KEİ Zirvesi'nin en önemli sonucu Türkiye ile Rusya arasındaki ticari kısıtlamaların tamamen kaldıran imzaların atılması oldu. Başbakan Binali Yıldırım ile Rusya Başbakanı Dimitriy MEdvedev arasında gerçekleşen başbaşa görüşmelerden sonra imzalar iki liderin de katıldığı törenle atıldı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Rus mevkidaşı Arkadiy Dvorkoviç, İstanbul'da, karşılıklı olarak uygulanan ticari kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin ortak bir bildiri imzaladı.

Törende, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ve Türk mevkidaşı Binali Yıldırım da yer aldı. Ticaretteki kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik siyasi karar, Rusya Devlet Başbakanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmede alınmıştı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi için İstanbul'a gelen Medvedev, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştü.

Sorunlar geçici işbirliği kalıcı

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin açılışında Başbakan Binali Yıldırım da bir konuşma yaptı. KEİ ülkeleri arasında zaman zaman bazı siyasi sorunlar ve sıkıntılar olabileceğini belirten Başbakan Yıldırım, "Bunlar gelip geçicidir. Bunlara takılıp kalmamamız gerekir. Hiçbir zaman yakın iş birliğine uzak durmamalıyız. Ekonomik iş birliği demek daha fazla ticaret, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha iyi komşuluk ilişkileridir" dedi. KEİ'nin 25 yıl önce üye ülkelerle birlikte kurulduğunu dile getiren Yıldırım, "Örgütün büyüyüp gelişmesi, bugünlere gelmesini de takdirle izliyoruz. Amaç, bundan sonra teşkilatın daha da ileri gitmesini sağlamak ve sonuç odaklı, proje eksenli bir teşkilat haline gelmesini gerçekleştirmek. KEİ, Avrasya'nın gelişme ekseninde önemli bir teşkilattır. Birliğin üyeleri, dünya ticaretinde önemli bir paya sahiptir" dedi.

Rusya'dan cılız kaynak!

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, zirvede yaptığı konuşmada, Moskova'nın Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü ülkeleriyle ortak projelerin gerçekleştirilmesi için 1 milyon dolar kaynak aktaracağını söyledi.

Medvedev, "KEİ'de temsil edilen diğer ülkeler gibi biz de örgütteki partnerlerimizle ikili ölçekte bir dizi büyük projeyi hayata geçiriyoruz. Otomotiv sanayi, makine sanayi, kimya sanayi, metalurji alanlarında projeler söz konusu. Ancak maalesef, çok taraflı projelerin sayısı az ve henüz yeterli seviyede değil" dedi.

Rusya'nın inisiyatifiyle bir proje işbirliği mekanizması kurulduğunu da kaydeden Medvedev, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu projelerin hazırlanması için halihazırda yaklaşık 1 milyon dolarlık kaynak ayırdık. Enerji verimliliği, yeşil teknoloji, KOBİ'lerin geliştirilmesi ve ihracatın desteklenmesi gibi önemli alanlara girmeye de çalışmalıyız. Karadeniz, bizim ortak zenginliğimiz ve kazancımız. Hepimiz, bu bölgeyi istikrar ve refah bölgesi haline getirmeyi, işbirliğinden ekonomilerimiz için reel fayda sağlamak istiyoruz. Bunu yapacak güçte olduğumuza inanıyorum."