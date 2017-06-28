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Rusya ve Türkiye ekonomiyi konuşacak

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, Rusya’nın ilk kez partner ülke olacağı İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Türk yetkililerle iki ülke arasındaki 'hassas' ekonomik konuların ele alınarak çözülmesinin planlandığını belirtti

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Rusya ve Türkiye ekonomiyi konuşacak

 Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, Rusya’nın ilk kez partner ülke olacağı İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Türk yetkililerle iki ülke arasındaki 'hassas' ekonomik konuların ele alınarak çözülmesinin planlandığını belirtti. Gruzdev, Çin’in Dalian şehrinde Rus haber ajansı RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, 18-22 Ağustos tarihleri arasında bu yıl 86.’sı düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı’na resmi partner ülke olacaklarını hatırlattı. Fuar kapsamında Türkiye’ye gidecek Rus yetkililerin, Türk mevkidaşlarıyla iki ülke arasındaki 'hassas' ekonomik konuları istişare edilmesini planladıklarını anlatan Gruzdev, “İkili ticarette birçok sorunu zaten çözdük. Geriye kalan konuları da ele alıp çözüme kavuşturacağız” dedi. Gruzdev, Rusya ve Türkiye arasında ekonomik ve ticari konularda, özellikle de tarım ve mühendislik gibi alanlarda yeni işbirliği alanlarının da görüşülecek konular arasında olduğuna işaret etti. AA

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