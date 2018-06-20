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Rusya'ya çilek ihracatı 4 kat arttı

Türkiye'den Rusya'ya geçen yıl toplam 3.5 milyon dolar olan çilek ihracatı, 2018 FIFA Dünya Kupası için gelen taleplerin de etkisiyle Ocak-Mayıs döneminde 14 milyon dolara ulaştı

20 Haziran 2018 Çarşamba 12:33
Rusya'ya çilek ihracatı 4 kat arttı

Türkiye'den Rusya'ya geçen yıl toplam 3.5 milyon dolar olan çilek ihracatı, 2018 FIFA Dünya Kupası için gelen taleplerin de etkisiyle Ocak-Mayıs döneminde 14 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin çilek ihracatının yaklaşık yüzde 50'sini karşılayan Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki üreticiler, 2018 FIFA Dünya Kupası organizasyonu nedeniyle Rusya'dan gelen talepleri karşılamaya çalışıyor. Örtü altı üretim yoluyla 11 bin dekarlık arazide yıllık 65 bin ton çileğin üretildiği ilçede, Rusya'daki dev organizasyon dolayısıyla artan çilek talepleri üreticinin yüzünü güldürdü. Normalde sezonun son günlerini yaşaması gereken çilek üreticisi, Rusya'ya gönderilmek üzere gelen tırlara çilek yetiştirmeye çalışıyor. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, yılın ilk 5 ayında Türkiye'nin çilek ihracatı 21 milyon 650 bin doları buldu.

Çilekte en fazla ihracat yapılan Rusya'yı Romanya, Irak ve Suudi Arabistan izledi. 
Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Bilal Tahran, "Rusya pazarının yeniden açılması piyasayı oldukça hareketlendirdi. Fiyatların dengeye oturmasını sağladı. Normalde 15 Haziran’a kadar devam eden ihracat sezonu, temmuzun ilk haftasına kadar uzayacak gibi görünüyor" dedi. 

Anahtar Kelimeler:
çilekRusya
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