S-400 anlaşması 'tamam'

Rusya Devlet Başkanı'nın Sözcüsü Dmitri Peskov s-400 konusundaki görüş birliğini doğruladı. Peskov, "Bu konulara değinildi. Eylemlerin koordine edilmesinin gerekliliği konusunda ortak bir anlayış var" dedi.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu da bu konunun görüşüldüğünü açıkladı. Rusya'nın bu alanda işbirliğine karşı olmadığını belirten Peskov, "Taraflar ilgili ve görüşmeler devam edecek" dedi. Uzmanlar, görüşmelerin başarıyla tamamlanması halinde Moskova ve Ankara arasında bu denli büyük ilk kontratın gerçekleşeceğini dile getirdiler.

Strateji Analizi Merkezi Başkanı Ruslan Puhov, “Bu çok güçlü siyasi içerikli bir inisiyatif, ABD ve NATO'ya güçlü bir sinyal. Türkiye'ye saygı gösterilmezse o da Rusya ile ilişkilerini güçlendirir. Silahlar her zaman askeri hedeflerle satın alınmıyor. Aynı zamanda bu kontrat ülkenin savunma gücünü pekiştirecek. Şu anda Türkiye eski füze savunma sistemlerine sahip, yeni füze savunma sistemlerinin alınması beraberinde gelişmiş teknolojiyi de getirecek” dedi.

HABER MERKEZİ