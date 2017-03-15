S-400 anlaşması 'tamam'

Rusya Devlet Başkanı'nın Sözcüsü Dmitri Peskov s-400 konusundaki görüş birliğini doğruladı. Peskov, "Bu konulara değinildi. Eylemlerin koordine edilmesinin gerekliliği konusunda ortak bir anlayış var" dedi.
Savunma Bakanı Sergey Şoygu da bu konunun görüşüldüğünü açıkladı. Rusya'nın bu alanda işbirliğine karşı olmadığını belirten Peskov, "Taraflar ilgili ve görüşmeler devam edecek" dedi. Uzmanlar, görüşmelerin başarıyla tamamlanması halinde Moskova ve Ankara arasında bu denli büyük ilk kontratın gerçekleşeceğini dile getirdiler.
Strateji Analizi Merkezi Başkanı Ruslan Puhov, “Bu çok güçlü siyasi içerikli bir inisiyatif, ABD ve NATO'ya güçlü bir sinyal. Türkiye'ye saygı gösterilmezse o da Rusya ile ilişkilerini güçlendirir. Silahlar her zaman askeri hedeflerle satın alınmıyor. Aynı zamanda bu kontrat ülkenin savunma gücünü pekiştirecek. Şu anda Türkiye eski füze savunma sistemlerine sahip, yeni füze savunma sistemlerinin alınması beraberinde gelişmiş teknolojiyi de getirecek” dedi.
HABER MERKEZİ
AKP hükmet bu füzeler satın alacakmış . Acaba bu füzeler hedefini ulaşabilecek mi. Çip kontrolü ile AKP nin atacağı füzeler sakın TBMM ne vurmasın. Eskiden Mısır ABD den 2500 uçak satın alır. İsrail 250 uçak satın alır. Mısır işle İsrail arası açılır savaş çıkar.Bu savaşa 6 gün savaşı da denir. Mısır 2500 uçağından 1 tanesini bile İsrail üzerine uçuramaz. İsrail 250 uçağı ile Tüm Mısır uçaklarını yerle bir eder. Bu durum gösteriyor ki elin şeyine güvenerek ülkeyi savaşa sokma demek Türk milletine felakete sürüklemek demektir.