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S-400'de ikinci anlaşma yolda

2020 yılında ilk sevkiyatın tamamlanacağı S-400'lerde Türkiye ile Rusya'nın ikinci anlaşma için görüşmeler yaptıkları iddia edildi. İddiaya göre ikinci anlaşmada S-400 sisteminin kısmen Türkiye'de üretimi de söz konusu olabilir

14 Şubat 2018 Çarşamba 14:57
S-400'de ikinci anlaşma yolda

Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşması ABD bve NATO çevrelerinde rahatsızlık yaratmış ve bu konuya ilişkin Türkiye'ye karşı açıklamalar yapılmıştı. Ancak ortaya atılan yeni bir iddia bu tartışmaları daha da körükleyecek gibi görünüyor. İddiaya göre;

Rusya’nın Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemi bataryaları teslimatını 2020 ortasında tamamlamasının ardından, iki ülke aynı savunma sistemi için ikinci bir anlaşma imzalamayı planlıyor. Rus medyasının, “Rusya’yla Türkiye ikinci bir S-400 anlaşması imzalamayı planlıyor” başlığıyla aktardığı haberde, “İsmi açıklanmayan fakat Rusya'nın savunma ve diplomasi çevrelerinden olduğu belirtilen bir kaynak, Rusya’nın Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemi bataryaları teslimatını 2020 ortasında tamamlamasının ardından, tarafların aynı savunma sistemi için ikinci bir anlaşma imzalamayı planladığını söyledi” ifadeleri kullanıldı.

Habere göre, 2020’de imzalanması planlanan bu yeni anlaşma için ikinci S-400 füzesi bataryalarının teslimatının da 2021’de tamamlanması tasarlanıyor.

Türkiye'de üretim de gündemde

S-400 füzelerinin ikinci partisinin teslimatına ilişkin yeni anlaşmanın içeriğinin birincisine benzeyeceğini söyleyen kaynak, yeni anlaşma doğrultusunda S-400 sisteminin üretiminin kısmen yerelleştirilmesinin de söz konusu olacağını belirtti.

Bunun, Türk şirketlerinin Rusya’nın vereceği lisans ile S-400 sisteminin bazı parçalarını üretebileceği anlamına geldiğini söyleyen kaynak, buna karşın Türk şirketlerine üretme izni verilecek parçaların “kritik önemde olmayacağını” da ekledi.

2019 mali yılı savunma bütçesi tasarısını açıklayan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, PKK'nın Suriye kolu YPG için 550 milyon dolar yardım ayırmıştı. Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği bu yardımın ardından, Rusya ile ikinci bir S-400 anlaşması yapılacağının iddia edilmesi dikkat çekti.

 Üstelik bu iddia Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın başladığı gün ortaya atıldı. Aslında bu iddianın ortaya atılmasıyla Türkiye tarafından başta ABD olmak üzere Batılılara verilen mesaj net: PKK/YPG gibi terör örgütleriyle ortaklığa devam ederseniz, Rusya'yla ilişkilerimiz daha da güçlenecektir.

Anahtar Kelimeler:
S-400RusyaABDTürkiye
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