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S-400'ler 2019'da gelecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'dan S-400 savunma sistemlerine ilişkin, "Önümüzdeki yıl sonuna doğru ilk bataryalar gelecek. Neticede artık bunun sorgulanmasına da gerek yok" dedi. ABD ve NATO, Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasına karşı çıkıyor

11 Temmuz 2018 Çarşamba 15:52
S-400'ler 2019'da gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Zirvesi için geldiği Brüksel'de basının sorularını cevapladı.

Rusya'dan S-400 aldıktan sonra sadece ABD'den değil bazı NATO üyelerinden de bunu sorgulayan açıklamalar geldiğine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Teknik kısmını anlayabiliyoruz. Örneğin S-400'ün NATO'yu ve NATO sistemlerini, müttefikleri düşman olarak tanımlayıp tanımadığını sormaları ya da bunu anlamaya çalışmaları normal. Bu konuda biz de zaten hassasız. Alırken de bu konudaki şartlarımızı ortaya koyduk. Bu bizim acil bir ihtiyacımızdı. Bu ihtiyacımızı müttefiklerimizden karşılayamadığımız için Rusya'dan aldığımızı, en iyi teklifi de Rusya'nın verdiğini, sonuçta da Türkiye'nin bağımsız ve özgür bir ülke olduğunu, kendi kararını kendisi verebileceğini söyledik."

Türkiye NATO'dan uzaklaşmıyor

"Acaba Türkiye NATO'dan uzaklaşıyor mu" türü sorgulamaları kabul etmediklerini belirten Çavuşoğlu, "Hayır, Türkiye NATO'dan uzaklaşmıyor. Eğer NATO müttefiklerimiz bu ihtiyaçlarımızı karşılasaydı biz onlardan alacaktık, önceliği de onlara verdik." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca, "Önümüzdeki yıl sonuna doğru ilk bataryalar gelecek. Neticede artık bunun sorgulanmasına da gerek yok" dedi.

Bugün NATO'yu ve müttefikleri tehdit eden birinci unsurun terör örgütleri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, NATO'nun terörle mücadelede sonuç alıcı önlemler alması gerektiğini söyledi.

Bu arada Çavuşoğlu, Brüksel'de Atlantic Council ve bazı düşünce kuruluşlarının ortaklığında NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen Değişen Küresel Düzen ve Baskı Altındaki bir İttifak konulu panelde de konuştu. Çavuşoğlu, "Gürcistan, Makedonya ve Bosna Hersek, bir an önce ittifaka dahil edilmelidir" dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
S-400RusyaTürkiyeçavuşoğluNATOABD
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