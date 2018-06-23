S-400 mü F-35 mi?

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Türkiye'nin program ortağı da olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağın teslimatı, 21 Haziran'da ABD Teksas-Fort Worth'te yer alan Lockheed Martin tesislerinde düzenlenen törenle gerçekleşti. İlk iki uçak, önümüzdeki Temmuz ayında 13 Türk pilotu ve 225 teknik bakım ekibinin eğitimlerinde kullanılmak üzere Arizona'daki Luke Hava Üssü'ne gidecek. Türkiye'ye ilk F-35 uçaklarının Kasım 2019'a gelmesi planlanıyor. Bu teslimatın herhangibir aksama olmasa dahi 2020 yılına kalabileceği tahmin ediliyor. Ancak F-35 savaş uçakları Türkiye'ye hiçbir zaman teslim edilmeyebilir. Çünkü ABD'de Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimini engellemek için yürütülen girişimler giderek güç kazanıyor. Son olarak ABD Senatosu’nun bir komisyonu, kabul ettiği yeni harcama yasası önerisine, Türkiye’nin Rus S-400 füze sistemlerini almaktan vazgeçmemesi halinde Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçaklarının teslimatının engellenmesi maddesini ekledi. Bu değişiklik önerisi, 2019 Mali Yılı Dış Operasyonlar ve Bağlantılı Programlar Yasası’na dahil edildi. Komisyonun kabul ettiği öneri yasalaşırsa, ABD dışişleri bakanı Türkiye’nin Rus sistemini satın almadığını ve teslimatını kabul etmeyeceğini tescil etmedikçe, Türkiye’nin satın aldığı F-35 uçaklarının verilmesini engelleyecek. Benzer bir hüküm, ABD Kongresi’nde ayrı bir savunma politikası karar tasarısına daha önce dahil edilmişti. Hem Temsilciler Meclisi’nden geçen karar hem Senato’dan geçen savunma yasası, Türkiye’ye silah satışını Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın raporu doğrultusunda Kongre’nin ek onayına tabi tutuyor. Yasanın yürürlüğe girmesi için Kongre’nin iki kanadından da geçen kararların uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Nihai halini alacak karar Kongre tarafından onaylanırsa Trump’ın imzasıyla yürürlüğe girecek.

Ruslar F-35'in zaaflarını çözebilir

21 Haziran'da kabul edilen harcama yasa tasarısında ise bir ileri adım daha atılarak S-400’lerin alınmasını rapora bağlı olmaksızın her koşulda Türkiye’ye silah satışına engel sayıyor. Öneriyi destekleyen Demokrat Partili Senatör Chris Van Hollen yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye’nin her iki sisteme de sahip olması Rusların F-35’lerin yeteneklerini daha kolayca değerlendirmelerine ve zayıf taraflarına yüklenmelerine imkan verir” dedi.

