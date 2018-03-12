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S-400 teslimatının hızlanmasını istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye'nin isteği üzerine S-400 hava savunma sistemi teslimatına ilişkin anlaşmayı daha hızlı hayata geçireceklerini söyledi

12 Mart 2018 Pazartesi 17:42
S-400 teslimatının hızlanmasını istedi

Kojin, Rus medyasına verdiği röportajda, Türkiye'ye teslim edilecek S-400 hava savunma sistemi bataryalarına ilişkin olarak, "Kontrat imzalandı, şu anda hayata geçiriliyor. Türk tarafı, kontratın hayata geçirilmesinin hızlandırılması istediğini ifade etti" dedi. "Kontratın hayata geçirilmesi konusunda onlarla (Türkiye) orta yolda buluştuk" diye devam eden Kojin, "Kontrat, sanıyorum ki, 2020 başında hayata geçirilmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Daha önce Türkiye'nin kontrat kapsamında 4 adet S-400 bataryası için Rusya'ya 2.5 milyar dolar ödediği açıklanmıştı. Bu miktarın bir kısmının Rusya'dan kredi ile ödendiği de belirtilmişti.
DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
S-400RusyaPutin
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