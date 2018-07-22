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Safiye İnci tutuklandı

Anıtkabir'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme İnci'nin tutuklanmasına karar verdi

22 Temmuz 2018 Pazar 16:59
Safiye İnci tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Safiye İnci, Anıtkabir ziyaretinde çektiği bir videoda, Atatürk’ü sevmediğini söyleyerek ağır hakaretlerde bulunmuştu. Videonun yayılmasının ardından sosyal medyada da genç kıza tepki yağdı. Tutuklanması için çağrı yapılan genç kız paylaşımların çoğalmasının ardından pişman olduğunu belirttiği bir video yayınlamıştı. Görüntüleri kendisinin görüşlerine saygı duymayan bir arkadaşına inat olsun diye çekip sadece ona yolladığını ifade eden İnci, “Atatürk’e saygı duymasam Anıtkabir’e gitmezdim” demişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği görüntüsü sosyal medyada yer alan kişiyle ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Yapılan çalışma sonrasında Safiye İnci polis tarafından Ankara’da gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiğine dair video görüntüsü sosyal medyada yer alan şüpheli şahıs, yürütülen tahkikata müteakip Ankara Demetevler’de yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüpheli şahıs, emniyet müdürlüğünde alınacak ifadesinin akabinde adliyeye sevk edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." Safiye İnci adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme İnci'nin tutuklanmasına karar verdi.
HABER MERKEZİ

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