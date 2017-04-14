Sağanak Doğu’yu vurdu

Doğu Anadolu Bölgesi 'nde sağanak nedeniyle Muş'ta bazı evleri su bastı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1 belde, 8 köy ve 3 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Muş'ta etkili sağanak ve karların erimeye başlaması sonucu Karasu Nehri taştı. Taşkın nedeniyle Hasköy ilçesine bağlı Umurca köyünde 11 evi su bastı.

Vatandaşlar jandarma, İl Özel İdaresi ve Türk Kızılayı ekiplerinin yardımıyla evlerini tahliye etti. Vatandaşlardan Veysel Mutlu, su baskınında çocuklarını ve hayvanlarını kurtardığını ancak eşyalarını dışarıya çıkarabilecek fırsat bulamadığını söyledi.

Mutlu, "Sabah erkenden uyandık ve suyun kapımızın eşiğine kadar geldiğini fark ettik. İlk olarak çocukları uyandırdım ve dışarı çıkardım. Daha sonra ahırdaki hayvanları çıkardım. Sonra su birden eve girmeye başladı. Üzerimizdeki elbiselerimiz hariç, her şeyimiz su altında kaldı." diye konuştu. Behçet Gündoğdu ise evini su bastığını ve eşyalarını kurtaramadığını anlattı. Merkeze bağlı Alagün köyünde de bazı evleri su bastığı öğrenildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu Derecik beldesi, 8 köy ve 3 mezranın yolu kapandı, bazı tarım alanları sular altında kaldı.

Yüksekova'da eğitime ara verildi

Yüksekova merkezinden geçen derenin sağanak nedeniyle taşması sonucu Yeşildere Mahallesi'nde de bazı evleri su bastı. Bazıları çocuklarını sırtlarında taşıyarak evden çıkarttı, bazıları da evlerinin önünde biriken suyu tahliye etti.