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Sağanak, Kocaeli ve Yalova'yı vurdu

Kocaeli kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda güçlükle ilerledi. Sağanak yağışın etkili olduğu Yalova'da ise seralar büyük zarar gördü

27 Mayıs 2018 Pazar 17:12
Sağanak, Kocaeli ve Yalova'yı vurdu

Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisini iyice artırması üzerine kent merkezinde bazı yollar sular altında kaldı.

Sabahın erken saatlerinde yola çıkan sürücüler ve toplu taşıma araçları, zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kocaeli Sanayi Sitesi de aşırı yağışlardan etkilendi. Sanayi girişi ve bazı dükkanların zemini suyla kaplandı. Sanayi sakinleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Karamürsel ilçesinde ise ev ve iş yerlerinin birinci katlarını su bastı, Yalova Karamürsel yolu bir süre trafiğe kapandı. Yoğun yağış nedeniyle kot farkı bulunan apartmanların zemin katlarını su basarken, ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Dere ve kanalizasyonlar taştı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde de sağanak, su baskınlarına neden oldu. Sağanak nedeniyle Çamlıtepe, Yavuz Selim ve Güney mahallelerindeki dere ve kanalizasyonlarda taşma sonucu bazı evleri su bastı. İtfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmalarıyla biriken sular tahliye edildi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, yağışın etkiliği olduğu mahallelerde incelemelerde bulundu. Bu arada zaman zaman bölgede etkili olan yağış, Anadolu Otoyolu'ndaki sürücülere de zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin 25 metreye düştüğü otoyolda, bazı sürücüler araçlarını yol kenarındaki beklemeye yerlerine çekti.

Yalova'daki seralar zarar gördü

Öte yandan Yalova'da merkeze bağlı Kazımiye köyünün Kocadere bölgesinde bulunan süs bitkileri ve sebze seraları, sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle etrafından geçen Kurudere'nin taşması sonucu zarar gördü. Deredeki taşkın dolayısıyla sular altında kalan bölgedeki süs bitkileri ve sebze seralarında büyük hasar oluştu.

Seralarda bulunan saksı içindeki süs bitkileri metrelerce sürüklenerek sular altında kaldı. Seraları zarar gören çiftçiler de zarar görmeyen ürünlerini kurtarmaya çalıştı. Taşkının ardından çiftçiler seralarını onarmaya başlarken Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

'Ciddi zarar var'

Kazımiye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüsnü Ayvaz, yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde başlayan şiddetli yağmurun büyük felakete sebep olduğunu söyledi. Çiftçilerin ciddi zararının bulunduğunu anlatan Ayvaz, "Bir firmamızın ortalama 80 ile 100 bin arasında bitkisi heba olmuştur.

Ciddi derecede zararlar var. Sadece benim alanımda bir kilometrede olan hasardan bahsetmek gerekirse 1 milyon lirayı bulacak zararlar var. Yetkilileri göreve çağırıyoruz." dedi.

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