'Sağlığımız güvencede değil'

Türkiye’nin, Bosna Hersek’ten ithal ettiği 20 ton sığır karkas etinde insan sağlığına zararlı 'E.coli O157' hastalığı olduğu haberleri üzerine Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) bir açıklama yaptı.

Genel Başkan Hasan Atak imzasıyla Ankara’ da yapılan yazılı açıklamada, “Veteriner Sınır Kontrol Noktası tarafından yapılan kontrollerde Bosna Hersek'ten getirilen etlerde geçen yıl 29 Ağustos'ta sağlığa zararlı E.coli O157 tespit edilen etlerin Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından ancak 5 Ocak 2018’de imha edilmeye başlandığı hatırlatıldı. Açıklamada; “Sağlığa zararlı 'E.coli O157' tespit edilen etlerin imhası için neden 5 Ocak 2018’e kadar 5 ay beklendiği” soruldu.

TÜDEF Genel Başkanı Hasan Atak, E. coli 0157, E. coli bakterisinin daha tehlikeli bir türü olduğunu belirterek; “E coli 0157, ciddi bağırsak hastalıkları ve böbrek yetersizliklerine neden olabilen ve sonuçta insanı diyalize ve ölüme götürecek tehlikeli bir bakteri türü olarak tanımlanmaktadır. 1987 yılından itibaren de 30 yılda bilinen antibiyotiklere karşı direnç kazandığı için tedavi süreci çok uzun sürmektedir. Pişmemiş kıyma E. coli O157nin sıkça görüldüğü bir kaynaktır. Bu durumda Bosna Hersek’ ten getirilen ithal ette sağlığa zararlı E.Coli 157 bakterisi haberleri kamu oyunda yayınlanmasaydı bu etler ne olacaktı. Peki, bu etler dışarıda nasıl kesiliyor. Neden bu kontroller yerinde yapılmıyor da bunlar gümrüklerdeki TIR Kontrollerinde çıkıyor. Bu etlerin sağlığa zararlı olduğu tespit edildiyse neden, hangi amaçla depolarda 5 ay bekletiliyor. Sağlımızı kim güvenceye alacak” dedi.