'Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan, tutuklu yargılansın'

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulayan kim varsa bunun bedelini tutuklu yargılamayla ödemeli" dedi. Memiş, Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çırak ile ziyaret ettiği Ordu Sağlık-Sen Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Memiş, son dönemde sağlıkta şiddet konusunun had safhada olduğunu, şiddetin fiziki olmaya başladığını ifade ederek, bu anlamda Sağlık-Sen olarak yaptıkları sempozyum ve panellerle çözüm önerilerini ortaya koyduklarını söyledi.

Bu çalışmalardan sonra şiddetin kayıt altına alınmaya, güvenlik tedbirleri ile hukuki desteğin verilmeye başlandığını belirten Memiş, sözlerini şöyle tamamladı: "Son olarak Meclis'e verdiğimiz önergeyle şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması yönünde bir kanun düzenlemesi yapıldı ancak bu düzenleme şu anda savcıların inisiyatifinde olduğu için tutuklu yargılama yapılmıyor. Maalesef bu kanun düzenlemesi amacına ulaşmadı.

Bu kanun yönlerinin eksik yerleri neyse bir an önce tamamlanmalı. Sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulayan kim varsa bunun bedelini tutuklu yargılamayla ödemeli." Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Bilal İnanlı da Metin Memiş'e sağlık çalışanların sorunlarıyla yakından ilgilendiği için teşekkür etti. AA

