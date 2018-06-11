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Sağlık turizmi yeni gözdemiz

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ekonomi için katma değeri en yüksek turizm çeşidinin sağlık turizmi olduğunu belirtti

11 Haziran 2018 Pazartesi 13:30
Sağlık turizmi yeni gözdemiz

Ekonomi için katma değeri en yüksek turizm çeşidinin sağlık turizmi olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Doğal ve termal kaynakları ile adeta bir turizm cenneti olan ülkemizde sağlık turizmin gelişmesiyle birçok sektörde yeni istihdam alanları yaratılmaktadır. Şifalı su, dağ havası, ormanlık alanlar gibi ekonomik niteliği az olan tabii varlıklar sağlık turizmi sayesinde bölgenin turizm gelirlerini artırmaktadır. Öte yandan sağlık nedeniyle tercih edilen bir ülke olmak, Türkiye’yi gelişmiş ülkeler arasına katacak ve prestijimizi yükseltecektir” şeklinde konuştu. ülkemizin sağlık turizmi kapasitesinin çok yüksek olduğunu ifade eden Palandöken, “Ülkemizde bin 500 adet doğal termal su kaynağı var.

Gelişmiş ülkelere göre yüzde 40 daha ucuz sağlık hizmeti verilen ülkemizde sağlık turizmi geliri yıllık ortalama 6 milyar dolar civarında. Uzmanların araştırmalarına göre, tedavi amaçlı gelen turist, diğerine göre ortalama 4 kat daha fazla döviz bırakıyor. Ülkemizin önümüzdeki yıllarda sağlık turizmi hedefini 20 milyar dolara çıkarmak için potansiyelimizi çok iyi kullanarak Türkiye’yi bir termal tedavi merkezi haline getirmeliyiz” dedi. COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL
 

Anahtar Kelimeler:
Sağlık
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