Sahil Güvenlik kaçakçıların peşinde

Çeşitli sebeplerle ülkelerini terk ederek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin Batı Karadeniz'deki geçiş güzergahlarını gece gündüz kontrol altında tutan ekipler, düzensiz göç yolunda olumsuz hava koşullarında tekne ve botları batan mültecileri de insani hassasiyetlerin ön planda tutulduğu operasyonlarla kurtarıyor.

Türkiye-Bulgaristan deniz sınırının sıfır noktasında, Romanya'ya 108 mil İstanbul'a ise 55 mil uzaklıkta seyreden Sahil Güvenlik ekipleri, irtibat halinde oldukları Bulgaristan ve Romanya'daki sahil güvenlik ekipleriyle de zaman zaman koordineli çalışmalar yürütüyor. Yakalanan sığınmacılar işlemlerin ardından Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim edilirken, teknelerine el konuluyor, organizatörler ise haklarında yasal işlem başlatılmak üzere gözaltına alınıyor.



Batı Karadeniz'de jandarma ve emniyetin karadan aldığı tedbirler ve yol uygulamalarını artırmasının yanı sıra düzensiz göçün önlenmesi amacıyla 2 sahil güvenlik helikopteri ve bir uçak, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı 13 bot ve bir korvet, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı 7 bot ve bir korvetle faaliyet yürütülüyor.



Sahil Güvenlik ekipleriı ayrıca, göçmen kaçakçılığının yanı sıra söz konusu denizler ile İstanbul ve Çanakkale boğazları ve Marmara'da uyuşturucu ve asayiş uygulamaları da yaparak yurt güvenliğini sağlıyor.

Batı Karadeniz'de düzensiz göç azaldı



Son 20 günde Karadeniz'deki operasyonda, 820 Suriyeli, 10 Irak, 2 Afganistan, 1 Romanya ve 1 de Türkmenistanlı ile 10 göçmen kaçakçısı yakalandı. İstatistik veriler karada jandarma ve emniyetin, denizde de Sahil Güvenliğin operasyonlarıyla düzensiz göçün geçen yıla oranla azaldığını gösterirken, 1 Ocak-15 Eylül 2016 döneminde ülke genelindeki denizlerde 685 göçmen olayı yaşanırken, bu sayı 2017'nin aynı döneminde 320 oldu.



1 Ocak-15 Eylül 2016'da 30 bin 394, bu yıl aynı dönemde 14 bin 48 göçmen yakalanırken, 2016'da 174, bu yıl ise 27 sığınmacı denizde boğularak hayatını kaybetti. Ancak, olaylarda gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılan organizatörlerin sayısı geçen yıl 76 iken bu yıl 97 oldu.

Geçen yıl 833 göç olayı yaşanırken, söz konusu olaylarda 37 bin 130 göçmen yakalandı, 192 göçmen hayatını kaybetti, 118 organizatör gözaltına alındı.

AA

