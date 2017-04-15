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Sahra kumunda mikroorganizma bulundu

Sahra Çölü'nde tozlarda sağlık açısından sakıncalı olabilecek mikroorganizmalar tespit edildi.

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Sahra kumunda mikroorganizma bulundu

Mikroplu tozlar çöl fırtınalarıyla Avrupa'ya taşınıyor. Sahra Çölü'nde çöl fırtınalarının Orta Avrupa'ya taşıdığı kum tozlarının sanıldığından daha tehlikeli olabileceği açıklandı. İtalyan ve Avusturyalı araştırmacılar Sahra kumunun çöktüğü yerlerde yüksek oranda çeşitli mikroorganizma, bakteri ve çöl mantarının bulunduğunu tespit etti. Jeoloji, meteoroloji ve bakteriyoloji araştırmaları ekibinin başkanı Tobias Weil, Avrupa'da tutunabilmesi durumunda mikroorganizmaların tehlikeli olabileceğini söyledi. Şubat 2014'te şiddetli çöl fırtınası sırasında Dolomitler'de biriken birkaç santim kalınlığındaki kırmızımsı toz tabakası bilim insanlarınca incelendi. Sadece çölde rastlanan ve hücre duvarlarının kalınlığı sayesinde etkisini koruyabilen yüksek miktarda zerrecik bulunduğunu açıklayan uzmanlar bu organizmaların yerli türlerin yerini alarak insan, hayvan ve bitkiler üzerinde olumsuz etki yaratabileceği uyarısında bulundu. Tehlikenin boyutlarını saptayabilmek için çöl kumları üzerinde yapılan incelemelerin derinleştirilmesi tavsiye ediliyor. HABER MERKEZİ

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