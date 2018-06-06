Sahte ve taklit ürün pazarı 17.2 milyar dolara ulaştı

Ticari marka haklarının korunması, sahte, taklit ve kaçak gibi yasa dışı ürünlerle mücadele ve tüketicilere iyi tercih hakkı sunabilme misyonuyla kurulan gönüllü özel sektör inisiyatifi Marka Koruma Grubu (MKG), 6 Haziran Dünya Sahtecilikle Mücadele Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. MKG Sözcüsü Aslıhan Aydınlık imzasıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye, dünyada en çok sahte ürün ele geçirilen ülkeler sıralamasında Çin’in ardından ikinci sıraya yerleşmiştir. Ülkemizde yaklaşık 17.2 milyar dolar büyüklüğe ulaşan sahte, taklit ve kaçak ürün piyasasının geldiği nokta ekonominin sürdürülebilir gelişimi açısından endişe verici boyuttadır. Bu büyüklüğe internetten korsan yollarla indirilen ürünler dahil değildir. Yasa dışı ticaret nedeniyle devlet sahte, taklit ve kaçak ürünlerden 7.2 milyar dolar vergi kaybına uğramaktadır." MKG Sözcüsü Aslıhan Aydınlık, "Fikri mülkiyet haklarını ağır biçimde ihlal eden bu sorunun üstesinden gelmenin yolu, yetkili merciler, hak sahipleri birlikleri ve diğer paydaşlar arasında etkili diyalog ortamı oluştururken tüketiciyi ne pahasına bu ürünleri tükettiği konusunda bilinçlendirmekten geçiyor” dedi. HABER MERKEZİ

