Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96658
ALTIN
190.200
DOLAR
4.5545
STERLİN
6.1077
EURO
5.3631

Sahte ve taklit ürün pazarı 17.2 milyar dolara ulaştı

Ticari marka haklarının korunması, sahte, taklit ve kaçak gibi yasa dışı ürünlerle mücadele ve tüketicilere iyi tercih hakkı sunabilme misyonuyla kurulan gönüllü özel sektör inisiyatifi Marka Koruma Grubu (MKG), 6 Haziran Dünya Sahtecilikle Mücadele Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı

06 Haziran 2018 Çarşamba 13:21
Sahte ve taklit ürün pazarı 17.2 milyar dolara ulaştı

Ticari marka haklarının korunması, sahte, taklit ve kaçak gibi yasa dışı ürünlerle mücadele ve tüketicilere iyi tercih hakkı sunabilme misyonuyla kurulan gönüllü özel sektör inisiyatifi Marka Koruma Grubu (MKG), 6 Haziran Dünya Sahtecilikle Mücadele Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. MKG Sözcüsü Aslıhan Aydınlık imzasıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye, dünyada en çok sahte ürün ele geçirilen ülkeler sıralamasında Çin’in ardından ikinci sıraya yerleşmiştir. Ülkemizde yaklaşık 17.2 milyar dolar büyüklüğe ulaşan sahte, taklit ve kaçak ürün piyasasının geldiği nokta ekonominin sürdürülebilir gelişimi açısından endişe verici boyuttadır. Bu büyüklüğe internetten korsan yollarla indirilen ürünler dahil değildir. Yasa dışı ticaret nedeniyle devlet sahte, taklit ve kaçak ürünlerden 7.2 milyar dolar vergi kaybına uğramaktadır." MKG Sözcüsü Aslıhan Aydınlık, "Fikri mülkiyet haklarını ağır biçimde ihlal eden bu sorunun üstesinden gelmenin yolu, yetkili merciler, hak sahipleri birlikleri ve diğer paydaşlar arasında etkili diyalog ortamı oluştururken tüketiciyi ne pahasına bu ürünleri tükettiği konusunda bilinçlendirmekten geçiyor” dedi. HABER MERKEZİ
 

Anahtar Kelimeler:
Sahte
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küresel ticarete Trump darbesi
Küresel ticarete Trump darbesi
Telefon tacizlerine son
Telefon tacizlerine son
Milli Ekonomi Modeli’nden başka çıkar yol yok!
Milli Ekonomi Modeli’nden başka çıkar yol yok!
Gurbetçiler bugün oy kullanmaya başlıyor
Gurbetçiler bugün oy kullanmaya başlıyor
'Bor stratejisi' açıklanıyor
'Bor stratejisi' açıklanıyor
Okullar 17 Eylül'de açılacak
Okullar 17 Eylül'de açılacak
İstanbul'da barajlar dolu
İstanbul'da barajlar dolu
Göçmenleri folyaya sardılar
Göçmenleri folyaya sardılar
Trump, ticaret savaşını resmen başlattı
Trump, ticaret savaşını resmen başlattı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim