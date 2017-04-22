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Saldırının ardında intikam mı var?

Gaziantep’te önceki gece yaşanan kaleşnikoflu saldırının daha önce meydana gelen kanlı hesaplaşmanın intikamı olduğu iddia edildi

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Saldırının ardında intikam mı var?
15 Mart 2017 tarihinde Gaziantep Vatan Mahallesindeki bir sokakta içerisinde B.D.’nin bulunduğu lüks araca ateş açılmış, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan B.D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Önceki gece İncilikaya Mahallesi, 21 No'lu Sokak üzerinde lüks aracı ile seyir halinde olan Savaş C. ise kendisi takip eden şahıslarca uzun namlulu kaleşnikof silahla taranmış, kafasına isabet eden kurşunlarla aracının içinde olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma derinleştirildi.
37 gün arayla yaşanan her iki infaz olayının birbiriyle bağlantılı olduğu tahmin edilirken, önceki gece öldürülen Savaş C.’nin (38) 15 Mart tarihinde aracının içinde kurşunlanarak öldürülen B.D. isimli şahsın intikamı doğrultusunda öldürüldüğü iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma ve faillerin yakalanması çalışmalar sürüyor. İHA

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Saldırının Ardında Intikam Mı Var?
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