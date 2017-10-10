Salihi: Barzani bölgeyi savaşa sürüklüyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat ziyaretinden hemen önce açıklamalarda bulunan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salihi, “Bölge büyük bir savaş sürüklenebilir; bundan herkes zararlı çıkacaktır” dedi.

Türkiye'ye Ankara'ya ve Türk halkına ciddi mesajlar gönderen Salihi, "Bu gerginlik sadece Irak veya çevresindeki bir kaç ülke ile kalmıyor ve tüm bölgeyi ciddi bir gerginliğe sürüklüyor. Kerkük ve Musul sadece bu ülkenin değil tüm bölgenin kaderini elinde bulunduruyor" diyerek sözlerine başlayan Erşad Salihi, herkesin bu konuya eğilmekte geç kaldığının altını çizdi.

Kerkük'te bugüne kadar ciddi sorunların ortaya çıkmamasının, Türkmenlerin aklı selim hareket etmelerinin bir sonucu olduğuna dikkat çeken Salihi, 25 Eylül'deki referandum sırasında Kerkük'te 180 bin oy kullanabilecek Türkmen’in bulunduğunu, bunlardan sadece 30-40 kişi kadarının sandık başına gittiğini söyledi.

Salihi, bölgede ertelenmiş bir gerginliğin bulunduğunu, bu gerginliğin erteleme yolu ile değil tamamı ile iptal yolu ile ortadan kaldırılabileceği uyarısı yaptı.

'İbadi yalnız kaldı'

Erşat Salihi, "Başbakan Binali Yıldırım Bağdat'a geliyor bu görüşmeler sırasında Türkiye'nin dikkatini çekmek için neleri gündeme taşımak gerekir, ne bekliyorsunuz bu geziden?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Bağdat'daki merkezi hükümet daha ciddi olması gerekiyor. Başbakan İbadi hükümetinin yalnız kaldığını ve Mesut Barzani yönetimine karşı alınan veya alınacak olan kararların uygulamaya konulamadığını hepimiz görüyoruz. Komşu ülkelerin de desteği gerekir. Ülkede ise siyasi partiler bu konuda tam anlamı ile İbadi hükümetine destek vermiyor. Kuzey Irak'ta sadece Kürtler bulunmuyor bir çok milletler var. Biz bu halkların zarar görmesini istemiyoruz."

'Yaptırımlar daha ciddi olmalı'

Erşat Salihi, İran, Türkiye ve Irak üçlüsünün Kuzey Irak yönetimi üzerinde daha ciddi baskılar uygulaması gerektiğini de savunurken, “Sınır kapılarının kapatılması ve bunun da ötesinde yaptırımların hayata geçirilmesi gerekiyor” diyerek, “Habur kapısının idaresinin tamamen Irak Merkezi hükümetine bırakılması lazım” uyarısında bulundu.

Salihi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Lideri Mesud Barzani'nin tutumunun devam ettiğine işaret ederek, özellikle Kerkük ve Musul'a yönelik tutumlarının sürmesi ve artması durumunda, bölgede çok büyük bir savaşın kopabileceğini savundu ve ekledi: "Bu savaşta ise Kürtler herhangi bir kazanç elde etmeyeceklerdir; hatta en zararlı çıkacaklar da onlar olacaktır. Diğer milletler de zarar göreceklerdir. Irak ekonomisi ciddi kayıplar verecektir."