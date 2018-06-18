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Saman telaşına düştüler

Türkiye’nin en önemli hayvancılık merkezleri arasında yer alan Aydın’da yetiştiriciler saman telaşına düştü. Buğdayların hasat edilmesi ile birlikte geçtiğimiz yıllarda yaşanan saman sıkıntısı nedeniyle Aydınlı yetiştiriciler bu yıl kış hazırlıklarına erken başladı

18 Haziran 2018 Pazartesi 12:18
Saman telaşına düştüler

Hayvan yetiştiricileri saman derdine düştü. Uşak, Afyon ve Denizli çevresinde hasat edilen buğdaylar kamyonlarla Aydın’a nakledilmeye başladı. Aydın’da çiftçinin pamuk ekimine geri dönmesi ile birlikte saman ihtiyacını çevre illerdeki çiftçilerden karşılayan yetiştiriciler depoya girmeden tarladan direk besihaneye getirilen samanın çok daha karlı olduğunu belirttiler. Geçen yıl paketi 18 TL’den başlayan saman fiyatının süre geçtikçe fiyatının arttığını ve son olarak 24 liraya kadar yükseldiğini belirten Ahmet Keskin, “Sığır yetiştiriciliğinde saman elzem ihtiyaçlardan biri. Geviş getiren hayvanlar işkembelerinin sağlıklı çalışması için mutlaka saman da tüketmesi gerekiyor. Bu nedenle saman az olduğu dönemlerde fiyatlar yükseliyor. Yetiştiricilerin saman depoya girmeden tarladan saman tedariklerini sağlamalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sedat Güngör, şu anda samanın kilosunun yaklaşık 50-55 lira civarında alınıp satıldığını belirterek imkanı olan yetiştiricilerin şimdiden ihtiyaçlarını tedarik etmelerini tavsiye etti. İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Saman
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