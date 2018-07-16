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Şampiyonluk kutlamalarında 2 kişi öldü

Hırvatistan'ı yenerek 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'da kutlamalar sırasında çıkan olaylarda 2 kişi yaşamını yitirdi

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:04
Şampiyonluk kutlamalarında 2 kişi öldü

Hırvatistan'ı yenerek 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'da kutlamalar sırasında çıkan olaylarda 2 kişi yaşamını yitirdi. Le Parisien gazetesinde yer alan haberde, pazar gecesi yapılan gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 45 polis ve jandarmanın hafif yaralandığı belirtildi. Haberde, kutlamaların birçok şehirde şiddet olaylarına dönüştüğü bildirildi.

Frouard'da 3-6 yaşlarında 3 çocuğun yaralandığı, Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde de bir kişinin ağır yaralandığı kaydedilen haberde, Strazburg ve Rouen kentlerinde ise göstericiler ile polis arasında gergin anlar yaşandığı, polisin biber gazı kullandığı ifade edildi.

Le Figaro gazetesinin İçişleri Bakanlığının verilerine dayandırdığı habere göre ise, Fransa'nın Dünya Kupası şampiyonluğu için ülke genelinde yapılan kutlamalarda 292 kişi gözaltına alındı. 2018 FIFA Dünya Kupası final maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa'nın tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etmesi, ülkede coşkuyla kutlanmıştı. AA
 

Anahtar Kelimeler:
FransaKutlamaŞampiyonluk
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