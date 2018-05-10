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Sandık kurullarının görevleri belirlendi

Cumhurbaşkanı seçimiyle 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık kurullarının oluşumuyla görev ve yetkilerini düzenleyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:39
Sandık kurullarının görevleri belirlendi

Buna göre, sandık kurulu bir başkan, 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşacak. Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık edecek. Sandık çevresinde düzenin sağlanması sandık kurulu başkanına, sandığın konulduğu bina ve çevresi ise bina sorumlusuna ait olacak.

Cep telefonu, fotoğraf ve film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesinin yasak olduğunu ve cezasının bulunduğunu, bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerektiğini belirten levhalar sandık çevresine herkesin göreceği şekilde asılacak.

Oy verme işlemi, 24 Haziran'da ve Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalması durumunda 8 Temmuz'da tüm yurtta 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Sandık kurulu, oy verme günü olan 24 Haziran'da, oy verme saatinden en az bir saat önce sandık başında toplanarak mühürlü oy pusulaları ile zarflarını tutanak defterine geçirecek.

Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak. Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunmayan kağıttan imal edilmiş, YSK amblemi, ilçe seçim kurulu mührü, sandık kurulu mührü yer almayan, tamamı yırtılmış, ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılacak.
AA

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