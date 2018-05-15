Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101540
ALTIN
184.781
DOLAR
4.4358
STERLİN
6.0164
EURO
5.2632
banner138

Sandıklar Atatürk Havalimanı'na geldi

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde yurt dışı seçmenlerinin oy kullanacağı sandık ve seçim malzemeleri Atatürk Havalimanı'na ulaştı

15 Mayıs 2018 Salı 13:40
Sandıklar Atatürk Havalimanı'na geldi

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verecekleri sandıkları ve seçim malzemeleri, Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararına göre, gümrük kapılarındaki seçim süreci 7 Haziran Perşembe günü saat 08.00'de başlayarak, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Bu kapsamda gümrük kapılarında oy verme işleminin hazırlıkları da başlatıldı.

Seçim malzemeleri özel bir odaya konuldu

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde geliş ve gidiş katlarına konulacak toplam 12 sandık ile bazı malzemeler havalimanına ulaştı. Görevliler tarafından taşınan seçim için kullanılacak malzemeler geliş terminalindeki özel bir odaya konuldu. Seçim alanlarının daha sonra belirlenerek malzemelerin konulacağı öğrenildi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların rahat oy kullanabilmeleri için görevlilerin 3 vardiya ile 24 saat çalışacağı belirtildi. Atatürk Havalimanı'nda dört geçici gümrük kapısı seçim kurulu bulunacağı kaydedildi. Gümrük kapılarında sadece Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilecek. AA
 

Anahtar Kelimeler:
SandıkHavalimanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gözyaşı günü... Gazze yasta
Gözyaşı günü... Gazze yasta
Yahudilerin gözü dönmüş
Yahudilerin gözü dönmüş
Dünyanın iklim geleceği karamsar
Dünyanın iklim geleceği karamsar
'ABD'nin kararı sabote etti'
'ABD'nin kararı sabote etti'
59 milyon seçmen var
59 milyon seçmen var
Çanakkale'de tekne battı: 7 ölü
Çanakkale'de tekne battı: 7 ölü
İTÜ'den doğa tarihine önemli katkı
İTÜ'den doğa tarihine önemli katkı
Bir bilimkurgu klasiği: Chocky
Bir bilimkurgu klasiği: Chocky
Tarım arazilerini sel vurdu
Tarım arazilerini sel vurdu

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim