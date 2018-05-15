Sandıklar Atatürk Havalimanı'na geldi

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verecekleri sandıkları ve seçim malzemeleri, Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararına göre, gümrük kapılarındaki seçim süreci 7 Haziran Perşembe günü saat 08.00'de başlayarak, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Bu kapsamda gümrük kapılarında oy verme işleminin hazırlıkları da başlatıldı.

Seçim malzemeleri özel bir odaya konuldu

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde geliş ve gidiş katlarına konulacak toplam 12 sandık ile bazı malzemeler havalimanına ulaştı. Görevliler tarafından taşınan seçim için kullanılacak malzemeler geliş terminalindeki özel bir odaya konuldu. Seçim alanlarının daha sonra belirlenerek malzemelerin konulacağı öğrenildi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların rahat oy kullanabilmeleri için görevlilerin 3 vardiya ile 24 saat çalışacağı belirtildi. Atatürk Havalimanı'nda dört geçici gümrük kapısı seçim kurulu bulunacağı kaydedildi. Gümrük kapılarında sadece Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilecek. AA

