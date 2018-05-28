Sandıklar taşındı, tartışma alevlendi

Tamamı Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunan 20 ilin valiliği, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bazı sandıkların yerinin değiştirilmesi ya da başka bir sandıkla birleştirilmesi talebinde bulundu.

Valiliklerden YSK'ya ulaşan bu taleplerin gerekçeleri arasında 'seçim güvenliği ve seçmenlerin hür iradeleriyle oy kullanabilmesi' gibi ifadeler yer alıyor. Bu illerin arasında Van, Tunceli, Şırnak, Siirt, Mardin, Kars, Hakkari, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Batman ve Ağrı yer alıyor. HDP Milletvekili Mithat Sancar, "Yeri değiştirilecek sandıklarda çıkan oylar büyük çoğunlukla bizim oylarımız" iddiasında bulundu.

144 bin seçmen etkilenecek

YSK'dan yapılan yazılı açıklamada, taşınacak sandıkların 144 bin seçmeni etkileyeceği belirtildi ve "Sandıkların taşınma talebi ilk kez gelmiyor, taşıma da ilk kez olmuyor. Güvenlik önemli ama hür iradeyle sandığa gidilmesi de çok önemli" dendi.

Muhalefet temsilcileri, YSK'nın aldığı bu kararın seçimi şaibeli hale getireceğini savunuyor ve söz konusu bölgelerdeki seçmeni sandığa gitmekten caydırabilecek bir karar olarak değerlendiriyor. HABER MERKEZİ

