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Sandıklar taşındı, tartışma alevlendi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), valiliklerden gelen talep üzerine 20 ilde sandık taşıma ve birleştirme kararı aldı. Muhalefet partileri, tamamı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olan binlerce seçmenin oy vermek için yer değiştirmek zorunda kalacağını savunuyor

28 Mayıs 2018 Pazartesi 15:24
Sandıklar taşındı, tartışma alevlendi

Tamamı Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunan 20 ilin valiliği, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bazı sandıkların yerinin değiştirilmesi ya da başka bir sandıkla birleştirilmesi talebinde bulundu.

Valiliklerden YSK'ya ulaşan bu taleplerin gerekçeleri arasında 'seçim güvenliği ve seçmenlerin hür iradeleriyle oy kullanabilmesi' gibi ifadeler yer alıyor. Bu illerin arasında Van, Tunceli, Şırnak, Siirt, Mardin, Kars, Hakkari, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Batman ve Ağrı yer alıyor. HDP Milletvekili Mithat Sancar, "Yeri değiştirilecek sandıklarda çıkan oylar büyük çoğunlukla bizim oylarımız" iddiasında bulundu.  

144 bin seçmen etkilenecek 

YSK'dan yapılan yazılı açıklamada, taşınacak sandıkların 144 bin seçmeni etkileyeceği belirtildi ve "Sandıkların taşınma talebi ilk kez gelmiyor, taşıma da ilk kez olmuyor. Güvenlik önemli ama hür iradeyle sandığa gidilmesi de çok önemli" dendi.

Muhalefet temsilcileri, YSK'nın aldığı bu kararın seçimi şaibeli hale getireceğini savunuyor ve söz konusu bölgelerdeki seçmeni sandığa gitmekten caydırabilecek bir karar olarak değerlendiriyor. HABER MERKEZİ
 

Anahtar Kelimeler:
SandıkYSK
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