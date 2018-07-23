Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95305
ALTIN
186.718
DOLAR
4.7486
STERLİN
6.2155
EURO
5.5556

Şanlıurfa'da kurbanlıklar pazara indi

Şanlıurfa'da, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime yetiştiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren merkez Eyyübiye ilçesindeki canlı hayvan pazarının yolunu tutuyor

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:02
Şanlıurfa'da kurbanlıklar pazara indi

Şanlıurfa'da, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime yetiştiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren merkez Eyyübiye ilçesindeki canlı hayvan pazarının yolunu tutuyor.

Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, kendilerine ayrılan bölgelerde hayvanlarını satmaya çalışıyor. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise daha çok fiyatlar konusunda bilgi edinme telaşı yaşıyor. Kurbanlık hayvan almak için pazara gelen vatandaşlardan bazıları hayvanın kilosunu tespit etmeye, bazıları da yaşını anlamaya çalışıyor. Hayvanın beğenilmesinin ardından satıcı ile alıcı arasında kıyasıyla bir pazarlık başlıyor.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 900 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 4 bin liradan başlayıp, 11 bin liraya kadar çıkabiliyor.
Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla pazarda yoğunluğun arttığını söyledi.

Çiftçi, bayrama 15 gün kala yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini dile getirerek, kurbanlık temini konusunda da sıkıntı yaşanmayacağını vurguladı. Şanlıurfa'nın hayvancılık konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve adeta bölgenin lokomotifi konumunda bulunduğunu belirten Çiftçi, bu nedenle hayvancılığın kentte daha çok desteklenmesi gerektiğini aktardı. AA
 

Anahtar Kelimeler:
Kurbanlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Dünya barışı MEM’le sağlanabilir’
‘Dünya barışı MEM’le sağlanabilir’
Serin ve yağışlı hava geliyor
Serin ve yağışlı hava geliyor
'Suç olduğunu bilmiyordum'
'Suç olduğunu bilmiyordum'
Mescid-i Aksa baskınları Gazze'de protesto edildi
Mescid-i Aksa baskınları Gazze'de protesto edildi
Borun marifetleri saymakla bitmez
Borun marifetleri saymakla bitmez
Kölelik endeksinde Türkiye'nin notu!
Kölelik endeksinde Türkiye'nin notu!
'Beyaz Miğferler' ajan çıktı
'Beyaz Miğferler' ajan çıktı
Bursa'da 'mıhlama' rekoru
Bursa'da 'mıhlama' rekoru
Flaş haber! BRICS'ten Türkiye hamlesi
Flaş haber! BRICS'ten Türkiye hamlesi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim