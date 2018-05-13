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Saray için yarış başlıyor

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi bugün Resmi Gazete'de yayımlanacak. Böylece cumhurbaşkanı seçim propaganda dönemi de resmen başlıyor

13 Mayıs 2018 Pazar 00:32
Saray için yarış başlıyor

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) cumhurbaşkanı kesin aday listesini bugün Resmi Gazete'de yayımlayacak. Cumhurbaşkanlığı için AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin adayı olarak Muharrem İnce, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve HDP'nin adayı olarak Selahattin Demirtaş yarışacak.

Demirtaş dışındaki adayların yarışa katılımında sorun bulunmuyor.

YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesini 10 Mayıs'ta yayımlamıştı. O listede Demirtaş da yer alıyor ancak Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, Demirtaş'ın adaylığının iptal edilmesi için YSK'ya başvurdu. YSK bu başvuruyu değerlendirerek nihai listeyi yayınlayacak.

Yarın kura günü

Öte yandan yarın Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek. Öte yandan YSK'nın açıkladığı seçim takviminde dikkat çeken başlıklar da yer alıyor.

Bu başlıklarda birini 18 Mayıs saat 17.00'a kadar ittifak yapan siyasi partilere, ittifaktan vazgeçebilme hakkı tanıyan düzenleme oluşturuyor.

İttifaktan vazgeçen siyasi partiler YSK tarafından ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere saat aynı gün 18.00'e kadar bildirilecek.

19 Mayıs'ta ittifaktan vazgeçen siyasi parti veya partiler, ittifak içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde yaptıkları değişikliği veya ittifaktan vazgeçtiklerini saat 17.00'ye kadar bildirecek.

20 Mayıs'ta ise ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek.

21 Mayıs'ta ise siyasi parti genel merkezleri seçime katılacakları seçim çevrelerine ait listeleri en geç saat 17.00'ye kadar YSK'ye verecek. YSK, siyasi partilerin aday listelerini incelemeye başlayacak.

Bağımsız milletvekili adaylığı için de saat 17.00'ye kadar il seçim kurullarına başvuru yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
SaraySeçimCumhurbaşkanlığıAkpartiHDPCHPMHP
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