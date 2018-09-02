Şarbon alarmı! Silivri'de aşılama başladı

Silivri'de şarbon vakalarının ardından bazı bölgelerde aşılama çalışmaları başladı.

Silivri'nin Çanta Mahallesi'ne bağlı Sancaktepe ve Balaban mevkisinde bulunan büyükbaş hayvanlar Silivri İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerleri tarafından aşılanmaya başladı. Aşılama çalışmalarının başta Çantaköy olmak üzere Gümüşyaka, Değirmenköy ve Çeltik mahallelerinde devam edeceği öğrenildi.

Çantaköy'de bazı hayvanların bulunduğu alanlar tedbir amaçlı karantina altına alındı. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, şunları kaydetti: "Olayın yayılma riski yok, ekipler kontrol altına aldı. Tespit ve aşılama çalışmaları devam ediyor. Böyle bir risk yok. Burada 5 hayvandan 1 tanesinde tespit edildi, o hayvan ise alınmış. 3 bin 500 hayvan sözü geçti ama bu kesinlikle doğru değil. O kadar hayvan olmadığını ben yaptığımız denetimden biliyorum. Benim aldığım bilgilere göre yayılma riski yok. Kontrol altında. Bir hayvanda tespit edildi. Boğaz Köprüsü'nden bu yana canlı hayvan girmediğini biliyoruz. Bizim bölgemizde çok sıkı bir denetim oldu."

AA