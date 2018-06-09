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Savunma sanayisinden Paris'e çıkarma

Türk savunma sanayi sektörü, Fransa'da düzenlenecek "Eurosatory Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı"na 59 firmayla katılım sağlayacak

09 Haziran 2018 Cumartesi 16:46
Savunma sanayisinden Paris'e çıkarma

Savunma Sanayii Müsteşarlığından (SSM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 11-15 Haziran'da Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek Eurosatory Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'na, 55 binden fazla katılımcı bekleniyor. Fuara 100'den fazla ülkeden ziyaretçi, bin 500'ün üzerinde tedarikçi ve 250'ye yakın resmi delegasyonun katılması öngörülüyor.

Türkiye, fuara SSM koordinatörlüğünde 59 firma ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) ile milli katılım sağlayacak. Kara platformları başta olmak üzere güvenlik ve müşterek savunma sistemlerine yönelik düzenlenen fuarda, katılımcı firmalar tarafından başta zırhlı kara araçları, silah, elektronik ve füze sistemleri, simülatörler, askeri tekstil ürünleri ve teçhizatları ile lojistik ürünler olmak üzere öne çıkan çok sayıda milli ürün sergilenecek.

Uluslararası katılımın yoğun olacağı fuarda, Fransa heyeti başta olmak üzere İngiltere, Botsvana, Kenya, Bahreyn, Kamerun, Kuveyt, Nijerya, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Senegal, Güney Afrika, Tunus, Filipinler, Şili, Kolombiya, Slovakya, Karadağ, Litvanya, Çekya, Polonya ve Romanya heyetleriyle görüşmeler yapılması planlanıyor.
AA

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