Savunma Üniversitesi'ne 220 bin öğrenci başvurdu

Milli Savunma Üniversitesince, "Geleceğin komutanı sen ol" çağrısıyla başlatılan harp okulları ile astsubay meslek yüksek okullarının birinci sınıfına öğrenci alımına yönelik başvurular devam ediyor.

Yoğun ilginin gösterildiği Milli Savunma Üniversitesine 19 Nisan'dan bu yana toplam 220 bin 614 öğrenci müracaat etti. Başvuruların 119 bin 23'ü harp okulları için gerçekleştirilirken bunlardan 35 bin 768'ini kız öğrenciler oluşturdu.

Harp okulları ve astsubay meslek yüksek okuluna başvuru işlemleri Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılıyor. Başvuru işlemleri 25 Mayıs'a kadar sürecek. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, üniversitenin birinci sınıf öğrencilerinin 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ders başı yapacağını söyledi.

Işık, "Son derece memnuniyet verici bir rakam. Bu, milletimizin ordusuna sahip çıktığının, peygamber ocağı gördüğü Türk Silahlı Kuvvetlerine olan inancının bir göstergesi. Başvuru rakamlarının daha da artacağını düşünüyorum. Üniversitemize en nitelikli öğrencileri seçeceğiz.Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz vatanına ve milletine bağlı, demokratik değerlerle yetiştireceğimiz subay ve astsubaylarıyla daha da güçlenecek. Nitelikli insan gücüyle yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz modern silahlarıyla ordumuz çok daha güçlü hale gelecek" dedi.

AA