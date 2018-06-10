Seçim kampanyası sönük geçiyor

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Cumhurbaşkanı ile parlamento seçimlerinin ilk kez birlikte yapılacak olmasına rağmen seçim kampanyası bundan önce tanık olunmadık derecede sönük geçiyor. 24 Haziran seçimleri kampanya ve vatandaşın ilgisi açısından 'en sönük seçimler' olarak da tarihe geçmeye aday...

Bununla birlikte Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi takvimi işliyor. Cumhurbaşkanı seçimi ile Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında da 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen sandık başına gidecek. Yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi yurt dışında 19 Haziran'a, gümrük kapılarında 24 Haziran'a kadar sürecek.

İki oy tek zarfa konulacak!

Bu seçimlerin en tuhaf yanı ise seçmenlerin iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapmaları teşkil ediyor. Cumhurbaşkanı seçiminde 6 aday yarışacak. AK Parti ve MHP'nin kurduğu "Cumhur İttifakı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran ve gerekli 100 bin imzayı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de cumhurbaşkanı olabilmek için yarışacak. Bu arada Perinçek, seçim kampanyasında havlu atmış görünüyor. Zira sahibi olduğu Aydınlık gazetesi bile son bir haftadır Perinçek'in seçim faaliyetlerini birinci sayfaya taşımıyor. Bu arada Anadolu Ajansı da son iki haftadır tek bir Perinçek haberine imza atmadı.

Seyyar sandık uygulaması, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığı, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gidilmesi gibi pek çok ilke sahne olacak 24 Haziran'daki seçimlerde ayrıca Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partiler ittifak yaparak seçime girecek. Bu arada 14 Haziran'dan itibaren bir kısım seçim yasakları başlayacak. Cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar kamu araçlarını kullanamayacak.

Tek saat uygulanacak

Seçimin yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle tüm yurtta, oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek. YSK'nin belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

İkinci tura kalırsa...

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise yurt dışında 30 Haziran-4 Temmuz'da ve azami 5 gün süre ile oy verilecek. Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme saatleri hafta içi ve hafta sonu 09.00-21.00 olarak uygulanacak, aynı ülke içinde oy kullanma gün ve saatleri aynı olacak.

