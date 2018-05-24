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Seçimlere 30 gün kaldı

Toplam 59.4 milyon seçmen sandık başına gideceği, 6 cumhurbaşkanı adayı ve 8 siyasi partinin yarışacağı, 24 Haziran seçimlerine 30 gün kaldı

24 Mayıs 2018 Perşembe 17:30
Seçimlere 30 gün kaldı

Siyasi partilerin milletvekili kesin aday listelerinin 30 Mayıs'ta ilan edileceği seçimde gurbetçi seçmen için oy verme işlemi 7 Haziran'da başlayacak. Cumhurbaşkanı ile 27. Dönem Parlamentosunu belirlemek üzere 24 Haziran'da yapılacak seçimlere 30 gün kaldı. Cumhurbaşkanı seçimi ile milletvekili genel seçiminde yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında da 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen sandık başına gidecek.

Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak. Cumhurbaşkanı seçiminde 6 aday yarışacak. AK Parti ve MHP'nin kurduğu "Cumhur İttifakı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran ve gerekli 100 bin imzayı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de cumhurbaşkanı olabilmek için yarışacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yeri YSK'de çekilen kurayla belirlendi. Buna göre, 24 Haziran'daki seçimde kullanılmak üzere cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Muharrem İnce, ikinci sırada Meral Akşener, üçüncü sırada Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü sırada Selahattin Demirtaş, beşinci sırada Temel Karamollaoğlu, altıncı sırada da Doğu Perinçek yer alacak.

Parlamentonun yeni üyeleri belirlenecek

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ise AK Parti, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılacak. Milletvekili kesin aday listeleri 30 Mayıs'ta ilan edilecek. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 7 Haziran'da başlayacak.

Tüm yurtta, oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek.

YSK'nin belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu, BBP'nin destek verdiği "Cumhur İttifakı" oy pusulasının ilk sırasında, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partinin (DP) kurduğu "Millet İttifakı" son sırasında olacak. Seçime, HÜDA PAR ikinci, Vatan Partisi üçüncü, HDP dördüncü sıradan giderecek.
AA

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