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Şehide gözüyaşlı veda

Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda biri gri listede bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne yönelik operasyonda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın naaşı da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi

26 Ağustos 2018 Pazar 16:23
Şehide gözüyaşlı veda

HABER MERKEZİ

İçişleri Bakanlığınca Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Bingöl'de 2, Ağrı'da 2 ve Tunceli'de 2 olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca Bingöl'de etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin sözde "Farhan Gücü" sorumlusu gri listede bulunan Mehmet Şirin Özen (35)  olduğunun tespit edildiği ayrıca aynı operasyonda "Adil Havar" kod isimli Aykut Özkur (29)'un da etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Şehit Dağlı son yolculuğuna uğurlandı

Bu arada Ağrı'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın naaşı düzenlenen cenaze töreninin ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde defnedildi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 21 Ağustos'ta ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın naaşı Ankara'da düzenlenen törenin ardından defnedildi. Şehit Dağlı (25) için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin naaşının başında askerler nöbet tuttu. Şehidin annesi Aysel ve babası Mahmut Dağlı ile iki hafta önce nişanlandığı Ebru Çulha ve diğer aile üyeleri, taziyeleri kabul etti. Dağlı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde askerlerin omuzunda top arabasına alındı. Cenazenin kortej eşliğinde cami avlusundan alınışı sırasında şehidin ailesi ve yakınları 'asker selamı' verdi. Dağlı'nın naaşı daha sonra getirildiği Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

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