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Şehide zeytin dalıyla veda

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da salı günü şehit olan Uzman Çavuş Fuat Demir, binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı

07 Mart 2018 Çarşamba 16:31
Şehide zeytin dalıyla veda

Afrin’de terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ’a yönelik olarak yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında 1 Mart’ta 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Dalamanlı Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Fuat Demir, tedavisinin sürdüğü GATA’da şehit düştü.

Dün sabah saatlerinde havayoluyla Dalaman Havaalanı’na getirilen şehit Uzman Çavuş Fuat Demir’in naaşı, uzun bir araç konvoyunun eşliğinde baba ocağı olan Dalaman ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Gürleyik Mahallesine ulaştı. Son kez geldiği evinde helallik alınan şehit için, okuduğu Gürleyik İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi.

Zeytin ağacı altında tören düzenlendi

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş için özellikle bir zeytin ağacı gölgesinin tercih edildiği törene; Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çitil, Vali Esengül Civelek, Muğla milletvekilleri Nihat Öztürk, Mehmet Erdoğan ve Akın Üstündağ ve askeri erkan katıldı.

Törene katılan vatandaş, şehidin naaşına zeytin dalları bıraktı. Demir ailesinin 3 çocuğundan birisi olan şehit, Muğla’nın yanı sıra Aydın ve Denizli’den gelen binlerce kişi tarafından Gürleyik Mahalle Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı. İHA

Anahtar Kelimeler:
Zeytin DalışehitFuat Demir
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