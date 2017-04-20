Şehir eşkıyaları küçük Yusuf’u hayattan kopardı

Referandum günü Adana’da iki grup kavga edince bir tarafın otomobiline silahla ateş edildi. Olay yerine gelen, polisler tarafından kavgaya müdahale edilerek dağıtıldı. Daha sonra barıştırılan iki grup önceki gün Kadife Caddesi’nde yeniden karşılaşınca iki grup arasında tekrar kavga çıktı. Kavganın alevlenmesiyle iki grup tabanca ve tüfek çekerek birbirlerine ateş etmeye başladı.

Annesine dondurma almaya çıktı

Bu arada hasta dedesini annesiyle birlikte ziyarete gelen 10 yaşındaki Yusuf Atmaca'yı annesi dondurma alması için bakkala gönderdi. Atmaca, evden çıktığı sırada sokakta yaşanan çatışmanın ortasında kalarak yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, çocuğun dışında 3 kişinin daha yaralandığı silahlı kavgayı dağıtıp ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı. Ancak Yusuf Atmaca hayatını kaybetti.

6 kişi gözaltına aldı

Olaydan kısa süre sonra polis ekipleri, silahlı çatışmaya katılan M.C., Ö.C., M.C., F.C., A.B., E.C.’yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan, şüphelilerden M.C.'nin çocuğun öldüğü silahı kullandığı ileri sürüldü. Talihsiz Atmaca'nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Çocuğun hayatından dram çıktı

Maganda kurşunu ile 10 yaşında hayatını kaybeden Atmaca'nın babasının Ceyhan ilçesinde 10 yıl önce kebapçıda çalışırken elektrik çarpması sonucu yaralandığı ve buna bağlı olarak akli dengesini kaybettiği, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Babanın hala hastanede tedavi gördüğü ve oğlunun öldüğünün söylenemediği belirlendi. Ayrıca Atmaca'nın bundan 5 yıl önce kendisi gibi 10 yaşındaki ablası Emine Atmaca'nın D-400 karayolunda bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

‘Tek çocuğumu da kaybettim’

Acılı anne oğlunun kendisine dondurma almak için bakkala gittiği sırada vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirterek, "Benim oğlumun hiç suçu yoktu. Onu öldürenler cezasını çeksin. Benim devletten tek isteğim oğlumu öldürenler idam edilsin. Ben tek çocuğumla kaldım. Benim tek oğlumdu onu da kaybettim" diye ağıtlar yaktı. İHA