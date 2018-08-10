Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Güç'ün (23) cenazesi Hakkari'deki törenin ardından önceki gün askeri helikopterle memleketi Ağrı'ya, buradan da Tutak ilçesine götürüldü. Tutak Devlet Hastanesi'nden cenaze aracıyla alınan naaş, tekbirler ve sloganlar eşliğinde bayraklarla donatılan cadde üzerinden 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na getirildi. Güç'ün naaşı cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Akyele köyünde toprağa verildi.

Nizamettin ve Melahat Güç çiftinin 5 çocuğundan biri olan Güç'ün iki yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başladığı öğrenildi. Baba Nizamettin ve anne Melahat Güç, şehidin kız kardeşleri ve yakınlarının hazır bulunduğu törene, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, vali yardımcıları Ejder Demir, Onur Kökçü, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

AA