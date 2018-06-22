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Şehit Bayraci gözyaşlarıyla uğurlandı

Hakkari'de teröristlerin hain saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Van'da şehit olan Sözleşmeli Er Resul Bayraci, memleketi Erzincan’ın Tercan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı

22 Haziran 2018 Cuma 15:04
Şehit Bayraci gözyaşlarıyla uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit düşen Sözleşmeli Er Resul Bayraci'nin cenazesi memleketi Erzincan'ın Tercan ilçesinde defnedildi. Şehit Resul Bayraci'nin (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri cenaze nakil aracıyla götürüldüğü Tercan ilçesindeki baba ocağında helallik alınması sonrası ilçedeki Merkez Camisi'ne getirilip katafalka konuldu.

Cenaze törenine şehidin annesi Fatma, babası Ahmet Bayrici, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş çeşitli kurum ve kuruluşların yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Resul Bayraci'nin cenazesi, Erzincan Müftü Vekili Mahmut Bektaş'ın kıldırdığı namazın ardından askerlerce omuzlara alınıp askeri cenaze nakil aracına konuldu. Askeri bandonun eşlik ettiği konvoydakilerin duaları ve tekbirleri eşliğinde söz konusu araç ile taşınan Bayraci'nin naaşı, götürüldüğü Tercan İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 14 Haziran'da terör örgütü PKK mensuplarınca 2. Hudut Tugay Komutanlığına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan Sözleşmeli Er Resul Bayraci, (23), kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahaleye rağmen önceki gün şehit düşmüştü. AA
 

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şehit
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