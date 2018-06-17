Şehit Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

Besler Dereler bölgesindeki operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan Yüzbaşı Yunus Çelebi, Erzurum'da toprağa verildi. Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze töreninin yapılacağı Narmanlı Camisi'ne getirilen 33 yaşındaki Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, burada asker mangasınca cenaze nakil aracından alınarak katafalka konuldu.

Camide öğle namazının kılınmasının ardından İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, cenaze namazını kıldırdı, şehit için helallik istedi ve dua etti. Cenaze nakil aracına konulan şehit Çelebi'nin naaşı, tekbir ve salavatlarla Kars Kapı Şehitliği'ne götürülerek defnedildi.

Törene, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Jandarma Bölge Komutanı Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, polisler ve askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törene, çok sayıda kurum çelenk gönderdi. Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 8 Haziran'da başlatılan operasyon sırasında 11 Haziran'da bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi, Şırnak Devlet Hastanesindeki müdahale sonrası Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Bir süredir hastanede tedavi gören yüzbaşı Çelebi, yapılan tüm müdahalelere rağmen cumartesi günü hayatını kaybetmişti.

AA