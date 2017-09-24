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Şehit işçi toprağa verildi

Şemdinli’de teröristler tarafından üs inşaatına düzenlenen saldırıda şehit olan işçi Osman Soylu, memleketi Osmaniye’de gözyaşları arasında toprağa verildi

24 Eylül 2017 Pazar 17:13
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Şehit işçi toprağa verildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki askeri üs inşaatına terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen işçi Osman Soylu'nun cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde defnedildi. Adana Havalimanı'na cumartesi akşam saatlerinde uçakla getirilen Soylu'nun naaşı, cenaze aracıyla alınarak Bahçe Devlet Hastanesi morguna getirildi. Yakınları tarafından sabah saatlerinde alınan Soylu'nun cenazesi, ilk olarak babaevine götürülerek helallik alındı. Şehit Soylu'nun naaşı daha sonra cenaze namazının kılınacağı Ağcabey Camisi'ne getirildi. Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından burada cenaze namazı kıldırıldı.

Törene katılan şehidin annesi Şükran, babası Salih ve eşi Serpil Soylu güçlükle ayakta durabildi. Şehidin eşi Serpil ve annesi Şükran Soylu, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Osman Soylu'nun cenazesi, törenin ardından Yeşilyurt Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Tekeli Taburu'na bağlı 2867 rakımlı tepeye sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda, modüler üs bölgesi çalışmasında görevli bir işçi ile bölge emniyetinden sorumlu bir asker şehit olmuş, 2 askeri personel yaralanmıştı. AA

Anahtar Kelimeler:
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