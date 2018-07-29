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Şehit Karadeniz son yolculuğuna uğurlandı

Iğdır'da, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan yayladaki su hattını tamire giden İl Özel İdaresi ekibine teröristlerce düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda şehit olan iş makinesi operatörü Nurettin Karadeniz, memleketi Kars'ta son yolculuğuna uğurlandı

29 Temmuz 2018 Pazar 18:15
Şehit Karadeniz son yolculuğuna uğurlandı

Iğdır İl Özel İdaresinde düzenlenen törenin ardından Karadeniz'in naaşı Kars'a gönderildi. Kars Harakani Devlet Hastanesi morgundan alınan cenaze Kars'ın Selim ilçesine bağlı Büyük Oluklu köyüne getirildi. Karadeniz'in Türk bayrağına sarılı naaşı, evine getirilerek helallik alındı, daha sonra tören mangasıyla köy mezarlığına götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Karadeniz'in cenazesi dualarla toprağa verildi.

Törene, Kars Valisi Rahmi Doğan, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Kars Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, şehit ailesi, yakınları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı törene çelenk gönderdi.

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