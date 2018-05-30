Şehit Kolcu toprağa verildi

Güvenlik güçlerinin Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonu sırasında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu, Ankara'nın Haymana ilçesinde toprağa verildi. Şehit Kolcu için memleketi Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Sarıgöl köyünde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Köye helikopterle getirilen Kolcu'nun naaşı, babaevinde helallik alındıktan sonra Şehit Özcan Özsoy İlkokulu'na götürüldü. Kolcu'nun cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

