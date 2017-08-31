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Şehit korucunun kimliği belli oldu

Bingöl’de güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu da ağır yaralandı.

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Şehit korucunun kimliği belli oldu

Bingöl’de güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu da ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Alıncık Köyü kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı. Çatışmada, güvenlik korucusu Nesip Özer şehit düşerken, güvenlik korucusu Nihat Çelik ise ağır yaralandı. Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı Çelik’in tedavisi sürerken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)
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