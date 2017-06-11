Şehit öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde tören düzenlendi. Osmancık Devlet Hastanesi morgundan alınan Yalçın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Kaymakamlığın bahçesine getirildi. Tabutun üzerine duvak ile Yalçın'ın bir fotoğrafında taktığı görülen kırmızı yazma konuldu. Genç öğretmenin annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın ile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törende yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan baba Sadık Yalçın, "Bu memleket tarihte Türk'tü, şimdi de Türk kalacak. Bu vatanı bölmeyi başaramayacaksınız. Ne mutlu Türk'üm diyene." sözleriyle teröre tepkisini dile getirdi.

Yalçın'ın öz geçmişinin okunmasının ardından, Milli Eğitim Bakanı yaptığı konuşmada, “Bugüne kadar 151 öğretmenimizi şehit verdik ancak milli eğitim meşalemiz hiçbir zaman sönmedi" dedi. Bakan Yılmaz, "Ebediyete uğurladığımız öğretmenimizin huzurunda bir kez daha ifade ediyoruz ki terör ülkemizde hiçbir zaman kazanamayacaktır, kaybetmeye mahkumdur" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından yapılan dualarla tören sona erdi. Bakan Yılmaz, Kaymakamlıkta şehidin ailesi ile bir süre görüştü. Yalçın'ın tabutu polislerin omzunda cenaze aracına taşındı. Cenaze, öğle namazının ardından toprağa verildi. AA