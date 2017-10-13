Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kız kaçırma olayının devamında bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı hastaneye götürülürken, açılan ateş sonucu şehit düşen polis memuru Muhammet Uz, memleketi Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Güneşli köyünde toprağa verildi.

Şehit polis memuru Uz'un cenazesi, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından karayolu ile Güneşli köyü Çağlak yaylasındaki babaevine getirildi.

Helallik alınması sırasında, şehidin annesi Ümmügülsüm (63), babası Mustafa (65) ve eşi Fatma Zehra Uz'un güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Şehit polis memuru Uz'un naaşı daha sonra cenaze namazının kılınacağı Çağlak Camisi'ne getirildi. Eşinin polis yeleğini giyen Fatma Zehra Uz, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin 5 yaşındaki oğlu herkesi ağlattı

Şehidin 5 yaşındaki oğlu Mustafa'nın, olan bitenden habersiz dedesi Mustafa Uz'a, "Dedeciğim, oyun oynamaya gidelim mi?" diye sorması çevredekileri hüzne boğdu.

Mustafa'nın sık sık babasının fotoğrafını öptüğü görüldü. Törende fenalaşan bazı şehit yakınlarına 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Şehit polisin cenazesi, İl Müftüsü Cemalettin Bal tarafından kıldırılan namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Törene şehidin ailesi ve yakınları, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uz, 2 çocuk babasıydı

Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Muhammet Uz, Perşembe günü bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlının götürüldüğü hastanede iki kişinin açtığı ateş sonucu şehit edilmişti.

Şehit Uz, 1984 yılında Aksaray Eskil ilçesinde doğdu. 29 Haziran 2006 tarihinde polis okulundan mezun olan Uz, mesleğe ilk olarak Zonguldak'ta başladı. Sırasıyla Şanlıurfa, Ankara ve Konya'da görev yapan Uz, 3 Ekim 2017'de ise Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tayin oldu. Şehit polis memuru Uz, evli ve 2 çocuk babasıydı.

AA