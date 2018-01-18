Şehitler gözyaşlarıyla uğurlandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde CN-235 CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Teknisyen Kıdemli Astsubay Başçavuş Ömer Kadir Arlı için Eskişehir'de, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün katılımıyla tören yapıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna önceki gece konulan şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, buradan törenin gerçekleştirileceği Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığına getirildi.

Şehitlerin naaşları, tören düzenlenen hangarda hazırlanan yerlerine konuldu. Bu sırada 39 yaşındaki şehit Hava Pilot Binbaşı Karamustafa'nın eşi Meryem Karamustafa ve kızları Öykü ile Masal, 34 yaşındaki Hava Pilot Yüzbaşı Odabaşı'nın eşi Özlem Odabaşı ve oğulları Rüzgar, 39 yaşındaki Teknisyen Kıdemli Astsubay Başçavuş Arlı'nın eşi Berna Arlı ile çocukları Ömer ve Duru ile şehitlerin diğer yakınlarına, tören alanındaki yerlerini alırken Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri eşlik etti.

Törende, saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu. Törenin ardından Şehit Hava Pilot Binbaşı Karamustafa ve şehit Hava Pilot Yüzbaşı Odabaşı'nın Türk bayrağına sarılı naaşları uçakla, memleketleri Ordu'ya yolcu edildi. Karamustafa'nın naaşı oradan Fatsa ilçesine, Odabaşı'nın cenazesi de Altınordu ilçesine gönderildi.

Şehit Teknisyen Kıdemli Astsubay Başçavuş Arlı'nın naaşı ise Eskişehir Reşadiye Camisi'nde öğlen kılınan namazın ardından Vişnelik Hava Şehitliği'ne defnedildi.

Kaza kırım ekibi çalışmalara başladı

Bu arada Isparta'nın Yalvaç ilçesinde CN-235 CASA tipi askeri uçağın düştüğü Yukarı Kaşıkara Köyü'ndeki enkaz alanında kaza kırım ekibi dün çalışmalarına başladı.

Ankara, Eskişehir ve Afyonkarahisar'dan gelen 24 askeri yetkiliden oluşan kaza kırım ekibi kazanın meydana geldiği Gölcük Boğazı mevkiine gitti. Teknik incelemelerine başlayan ekibin öncelikli amacının sağlıklı bir şekilde uçağın kara kutusuna ulaşmak olduğu öğrenildi. Öte yandan enkazın bulunduğu bölgede yoğun kar yağışı ekiplerin çalışmasını güçleştirdi.

HABER MERKEZİ