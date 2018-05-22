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Şehitler gözyaşlarıyla uğurlandı

Teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Türken ile Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan'ın cenazesi göz yaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı

22 Mayıs 2018 Salı 17:28
Şehitler gözyaşlarıyla uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki operasyonu sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan, Mersin'in Tarsus ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Hakkari'deki askeri törenin ardından naaşı Tarsus ilçesine getirilen 28 yaşındaki Musa Sayan için babaevinde helallik alındı.

Daha sonra Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine şehidin eşi Seher Sayan, 5 aylık kızı Ecrin Nur, annesi Elif ve babası Cumali Sayan ile yakınları, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftü vekili Ali Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omzunda cenaze aracına kadar taşındı. Tören geçişi sırasında şehidin eşi "O bana, ondan kalan en büyük hediyem. O benim nefesim" diyerek kızını öptü.

Şehidin cenazesi, ilçe şehitliğinde toprağa verildi. Öte yandan şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Türken için de memleketi Kırıkkale'de tören düzenlendi. Şehidin naaşı Türk bayrağına sarılı olarak alana getirildi. Şehit Türken gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. HABER MERKEZİ

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şehit
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